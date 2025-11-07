Запад неожиданно открыл второй фронт против Украины

Европа хочет получить контроль над правоохранительной системой и судами на Украине, устраивая конкурсы на высшие должности, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

«Доклад Еврокомиссии показал серьезную напряженность в отношениях с украинскими властями вокруг пункта о борьбе с коррупцией. <…> Европейцы хотят, через уже апробированные на НАБУ и САП технологии, поставить под свой контроль практически всю правоохранительную систему и суды, выведя их из-под влияния Банковой», — сказал изданию близкий к офису Владимира Зеленского, источник в партии «Слуга народа».

По данным источника, Европа хочет создать ситуацию, при которой правоохранительная система контролируется внешними структурами их местными помощниками в лице грантовых организаций

По его словам источника, действия Европы в Киеве считаются недопустимыми и будут расцениваться как «прямое посягательство на суверенитет» Украины.

«Сейчас Украине приходится отстаивать свою независимость на двух фронтах — против открытого врага с востока и против так называемых партнеров с Запада», — сообщается в публикации.

Ранее Еврокомиссия опубликовала отчет о перспективах членства Украины в ЕС, где говорится о попытках киевского режима подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией.