Французский пенсионер упал в овраг и три дня питался красным вином

Французский пенсионер упал на велосипеде с 40-метрового обрыва и оказался в безвыходном положении. Спасатели нашли его через три дня, едой ему это время служило красное вино, которое он вез из магазина.

Велосипедист ехал домой из магазина, в котором купил несколько бутылок вина. В гористой местности Севен 77-летний мужчина не справился с управлением и сорвался с обрыва, пишет издание Entrevue.

Он чудом выжил, но оказался в ловушке в глубине ущелья. Пенсионер звал на помощь всякий раз, когда слышал, что по дроге едет машина, но его никто не слышал из-за густой растительности и глубины ущелья. На дне он провел три дня, питаясь красным вином. Все это время погода была холодной и шел дождь.

На третий день мужчину услышали дорожные рабочие и вызвали спасателей. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали легкие травмы и переохлаждение. Французские СМИ назвали происшествие примером редкого сочетания удачи, выносливости и «национального напитка, спасшего жизнь».