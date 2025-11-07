НАВЕРХ

«Сибирь» и «Адмирал» обменялись нападающими

Фото: © пресс-службы ХК «Сибирь» и ХК «Адмирал»

Хоккейные клубы «Сибирь» и «Адмирал» обменялись форвардами. Во Владивосток возвращается Никита Сошников. Его место в составе «снежинок» займет Семен Кошелев.

Сошников перешел в «Сибирь» из «Адмирала» летом 2025-го. Он провел за новосибирскую команду 20 матчей, забросив две шайбы и сделав девять результативных передач.

Кошелев — воспитанник усть-каменогорского хоккея. В КХЛ он дебютировал в сезоне 15/16 в составе ЦСКА. За 11 сезонов в Лиге он провел 565 матчей, в которых набрал 221 очко (104+117), сообщает пресс-служба «Сибири».

До «Адмирала» форвард успел также поиграть за «Авангард», «Металлург» и «Ак Барс» и трижды становился серебряным призером чемпионатов России (2016, 2019, 2022).

«Драконы» превратили тренера «Северстали» в жидкого терминатора
