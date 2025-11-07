Опубликовано видео испытаний нового внедорожник Sollers от УАЗа

Новый семиместный внедорожник Sollers от УАЗа проходит испытания на полигоне партнера, сообщила пресс-служба компании «Соллерс» и опубликовала видео.

«Будущий SUV (как и положено, в камуфляже) накатывает километры на испытательном треке. А совсем скоро эта работа продолжится уже у нас в России!» — говорится в подписи к видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Новый автомобиль Sollers — локализованная версия рамного китайского пикапа JAC T9. Автомобиль приспосабливают под условия эксплуатации на российских дорогах и в дорожно-климатических особенностях.



Внедорожник получит как бензиновый, так и дизельный двигатель мощностью 200 лошадиных сил, восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод.

Инвестиции в запуск проекта составят более 4 миллиардов рублей. Первые семиместные внедорожники должны появиться в продаже в 2026 году.