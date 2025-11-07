Банки в России впервые зафиксировали сокращение кредитных карт

Российские банки в 2025 году зафиксировали снижение количества кредитных карт у жителей, сообщили аналитики компании «Скоринг бюро». Восходящий тренд сменился на нисходящий в 2024 году, на фоне высокой ключевой ставки.

В последние годы российские банки ежеквартально выдавали 5-7 миллионов кредитных карт, в 2024 года при увеличении ключевой ставки до 21% выдачи стали снижаться. В 2025 году они снизились 3 миллионов карт за квартал.

«Впервые в истории современного наблюдения происходит сокращение количества карт на руках у потребителей. Скорее всего, подобная динамика ожидает нас как минимум до конца текущего года», — рассказал РИА Новости гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

По его данным, в сентябре впервые с 2021 года было оформлено менее 1 миллиона новых кредитных карт (991,3 тысячи), в сентябре количество карт у россиян сократилось на 0,5% в сравнении с сентябрем 2024 года и составило 96,6 миллиона.

По данным Объединенного кредитного бюро, в сентябре банки выдали 1,29 миллиона карт с общим лимитом 141,51 миллиарда рублей. Это на 12% меньше по сравнению с августом.