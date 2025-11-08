НАВЕРХ
Созданы наночастицы для заживления тяжелых ожогов

Источник:
Российский научный фонд
Операция по удалению лёгкого
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские ученые создали наночастицы, подавляющие окислительные процессы, воспаления, и способны стимулировать рост клеток соединительной ткани и эпидермиса (наружного слоя кожи). Это поможет при заживлении хронических ран и тяжелых ожогов, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

Хронические раны и тяжелые ожоги трудно поддаются лечению из-за окислительных процессов, а само лечение занимает длительное время. Наночастицы из фосфата церия помогут в заживлении подобных повреждений.

«Полученные нами наночастицы сочетают три важных свойства: биосовместимость, способность стимулировать рост и деление клеток, а также мощный антиоксидантный эффект. Благодаря им материал может лечь в основу средств для лечения острых и длительно незаживающих ран, ожогов», — рассказала профессор Екатерина Силина.

Как связана потеря зубов и продолжительность жизни

Наночастицы получают из ортофосфата церия. Опыты на культурах стволовых клеток показали, что частицы в два раза ускорили деление клеток соединительной ткани и эпидермиса. Они также подавляют окислительные процессы, препятствующие восстановлению тканей, в несколько раз эффективнее, чем аскорбиновая кислота.

