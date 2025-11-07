НАВЕРХ
Врачи разоблачили мифы о чистке печени

«Деловой Петербург»
Термин «чистка печени» относится к маркетингу и альтернативной медицине, на самом деле такие методы не дают эффекта. Врачи настаивают, что важнее создать для печени условия, при которых будет проходить ее саморегуляция.

Сторонники необходимости чистки печени утверждают, что печень накапливает токсины, шлаки и даже камни, которые мешают ее нормальной работе. Одна из типичных рекомендаций — принимать БАДы. 

«Если они и работают, то чаще как эффект плацебо. Кроме того, БАДы вообще не проходят такую же проверку, как лекарственные препараты, у них упрощена система регистрации. <…> В последнее время очень часто происходит так, что состав на упаковке совсем не соответствует реальному», — сказал гастроэнтеролог Вероника Самолетова.

В интернете активно рекламируются тюбаж с использованием растительного масла, лимонного сока и минеральной воды для стимуляции желчевыделения. По словам врача-гастроэнтеролога Владимира Неронова, такой способ не имеет никакого отношения к чистке печени.

Байкальскую нерпу пустят на витамины

Врачи напомнили, что печень сама — главный фильтр организма и очищается самостоятельно, для поддержания ее нормальной работы важно вести правильный образ жизни. Необходимо ограничить в еде сахар, фастфуд, алкоголь, добавить в рацион овощей, фруктов и белков.

