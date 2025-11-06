Прием мелатонина оказался опасным

Длительный прием мелатонина повышает риск сердечной недостаточности и преждевременной смерти, выяснили американские ученые. Результаты исследований представлены на конференции AHA25 в Нью-Йорке.

Исследователи из клиники NYC Health проанализировали медкарты более 65 тысяч человек с диагностированной бессонницей, которым врачи назначили мелатонин. Затем ученые нашли такое же число страдающих от бессонницы людей, которые не принимали подобных препаратов.

Пациенты из обеих групп совпадали более чем по 40 пунктам анкеты о состоянии здоровья, при этом для принимающих мелатонин в течение года риски для здоровья оказались существенно выше.

Так, за пять лет наблюдений из-за проблем с сердцем были госпитализированы 19% пациентов в группе принимающих и 6,6% в контрольной группе. Смерть «от любой причины» наступила у 7,8% пациентов первой группы и 4,3% из второй.

Диагноз «сердечная недостаточность» получили 4,6% пациентов в группе, которая принимала препарат. Для тех, кто его не принимал, показатель составил 2,7%. Таким образом, прием мелатонина оказался статистически связан с более высокими рисками.

Мелатонин — это гормон, вырабатываемый шишковидной железой в мозге, который регулирует циркадные ритмы, отвечающие за сон и бодрствование. Помимо природного мелатонина существует синтетический мелатонин, он используется в качестве снотворного средства.