Что можно и нельзя 7 ноября: приметы на Дедовские плачи

На Дедовские плачи поминали предков, на стол выставляли яйца и кутью

Православная церковь 7 ноября чтит память святых мучеников Маркиана и Мартирия, живших в IV веке. Этот день в народном календаре носит название Дедовские плачи, с ним связаны различные приметы и традиции. Так, 7 ноября нельзя жениться и отправляться в дорогу, нужно проводить день в покое и поминать усопших.

Крестьяне 7 ноября по различным приметам предсказывали погоду — на ближайшие дни и даже месяцы. Например, если на деревьях оставалось еще много листвы — зима ожидалась затяжной. Толстый слой выпавшего снега связывали с хорошим урожаем.

Следили за животными — если кошка лезла на печь, ожидали скорые морозы. Вороны сидели на нижних ветках деревьев — завтра подует сильный ветер. Если 7 ноября случалась непогода, уже не ждали оттепели.

На Дедовские плачи поминали предков — посещали кладбища, зажигали свечи и оставляли угощения. Дома устраивали поминальный обед, на стол ставили кутью, блины, вареные яйца. Одно место за столом обязательно оставляли пустым — для умерших.

Запрещалось громко смеяться, устраивать шумные гуляния или ссориться — иначе предки могут обидеться. Откладывали тяжелую физическую работу, девушки прекращали рукодельничать — верили, что если 7 ноября взять в руки иглу, в дом придет неудача.

Также на Дедовские плачи нельзя было отправляться в долгую дорогу, вступать в брак, венчаться, делать предложение невесте — подобные действия в поминальный день могли обернуться болезнью или несчастьем.