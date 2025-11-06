Оклад российских срочников резко увеличат

Поправки в федеральный бюджет на 2026 год предусматривают трехкратное увеличение ежемесячного оклада военнослужащих срочной службы.

Соответствующий законопроект внесен с Госдуму зампредом парламентского комитета по экономической политике Михаилом Делягиным. Документ предусматривает, что оклад увеличится с 2758 рублей до 7,5 тысячи рублей.

Делягин уточнил в комментарии «Газете.Ru», что инициативу уже поддержало Минобороны. Для реализации поправок потребуется выделить дополнительно 16,8 миллиарда рублей. Поправка предполагает, что эту сумму выделят из резервного фонда правительства.

По мнению Делягина, мера необходима, чтобы укрепить престиж военной службы по призыву и покрыть минимальные материальные потребности военнослужащих-срочников, на что текущего оклада уже не хватает.

Поправка касается срочников, проходящих службу в Вооруженных силах РФ, ФСБ и Росгвардии. Второе чтение проекта федерального бюджета запланировано в Госдуме на 18 ноября.