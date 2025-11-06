НАВЕРХ

Овечкин первым в истории забросил 900 шайб в НХЛ. ВИДЕО

Sibnet.ru
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ, установив новый рекорд по количеству заброшенных шайб.

Овечкин забил в матче с «Сент-Луис Блюз». Он стал первым в истории лиги хоккеистом, забросившим 900 шайб в регулярном чемпионате НХЛ в карьере.

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. В текущем сезоне Овечкин набрал 8 очков (3 гола+5 результативных передач) в 13 матчах. По итогам матча он был признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге.

Россиянин — действующий рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне он превзошел рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола).

Спорт #Хоккей
