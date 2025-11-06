НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Объект 3I/ATLAS отследили через китайский зонд

Источник:
Sibnet.ru
274 0

Запущенный Китайским национальным космическим управлением аппарат «Тяньвэнь-1» отследил межзвездный объект 3I/ATLAS с помощью камеры высокого разрешения, сообщила пресс-служба ведомства.

Зонд, предназначенный для исследования Марса, во время съемки находился на расстоянии примерно 30 миллионов километров от объекта. Полученные данные позволили создать анимацию движения 3I/ATLAS из серии снимков, которые были сделаны в течение 30 секунд.

Отмечается, что для Китая это первый опыт отслеживания межзвездного объекта при помощи собственного исследовательского аппарата в космосе.

3I/ATLAS в объективе «Тяньвэнь-1»
3I/ATLAS в объективе «Тяньвэнь-1»
Фото: © Китайское национальное космическое управление (CNSA)

Объект 3I/ATLAS был открыт 1 июля 2025 года с помощью обзорного телескопа в Чили. Он входит в число трех известных межзвездных объектов, которые посетили Солнечную систему, после Оумуамуа и кометы 2I/Борисова.

3I/ATLAS 29 октября достиг перигелия — ближайшей к Солнцу точки орбиты. Это сделано объект временно невидимым с Земли для большинства приборов. Наблюдать за ним сейчас могут только космические спутники.

Большинство ученых считают, что 3I/ATLAS — комета естественного происхождения, однако есть версия, что объект представляет собой инопланетный звездолет, запущенный для скрытой разведки. В пользу этой теории говорят его аномальная траектория и особенности свечения.

Астрофизик назвал объект 3I/ATLAS «троянским конем» инопланетян
Тема: Человек и космос
Разразится самая сильная магнитная буря года
Взойдет самая большая Луна 2025 года
Черная дыра отправила в космос невероятный сигнал
Как ведет себя огонь в невесомости. ВИДЕО
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
Черная дыра отправила в космос невероятный сигнал
Почему хороший работник не годится в руководители
Названа самая красивая девушка Земли. ФОТО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

vad7958

Как духоскрепно-заслуженный артист РФ в 33 года (интересно что сделал,сколько ролей сыграл?) и" главная...

se 34

Украина страна чудес😆😆, там знаменитости охраняют своих охранников, страна где белых здоровых мужчин...

Uynachalnica

А что это боярские разборки с 9 мая вдруг начали сравнивать?

se 34

Самая красивая по мнению кучки мужиков из жури и выбрать надо из тех женщин что пришли, и не выбрать...