Объект 3I/ATLAS отследили через китайский зонд

Запущенный Китайским национальным космическим управлением аппарат «Тяньвэнь-1» отследил межзвездный объект 3I/ATLAS с помощью камеры высокого разрешения, сообщила пресс-служба ведомства.

Зонд, предназначенный для исследования Марса, во время съемки находился на расстоянии примерно 30 миллионов километров от объекта. Полученные данные позволили создать анимацию движения 3I/ATLAS из серии снимков, которые были сделаны в течение 30 секунд.

Отмечается, что для Китая это первый опыт отслеживания межзвездного объекта при помощи собственного исследовательского аппарата в космосе.

3I/ATLAS в объективе «Тяньвэнь-1» Фото: © Китайское национальное космическое управление (CNSA)

Объект 3I/ATLAS был открыт 1 июля 2025 года с помощью обзорного телескопа в Чили. Он входит в число трех известных межзвездных объектов, которые посетили Солнечную систему, после Оумуамуа и кометы 2I/Борисова.

3I/ATLAS 29 октября достиг перигелия — ближайшей к Солнцу точки орбиты. Это сделано объект временно невидимым с Земли для большинства приборов. Наблюдать за ним сейчас могут только космические спутники.

Большинство ученых считают, что 3I/ATLAS — комета естественного происхождения, однако есть версия, что объект представляет собой инопланетный звездолет, запущенный для скрытой разведки. В пользу этой теории говорят его аномальная траектория и особенности свечения.