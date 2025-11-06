Правила назначения единого детского пособия ужесточат

Эксперимент по сужению круга получателей единого детского пособия пройдет в регионах России в 2026 году. Перед назначением пособия чиновники будут оценивать объемы поступлений средств на банковские счета и депозиты семьи.

После того как семья подаст заявление на получение пособия, Социальный фонд запросит у Федеральной налоговой службы и банков данные о счетах и депозитах членов семьи, пишут «Ведомости».

Если сумма поступивших денег на банковские счета и депозиты всех членов семьи за последний год вдвое превысит их официальный годовой доход, в пособии откажут. Также семье откажут, если поступившие на счета средства будут равны удвоенному совокупному доходу семьи.

При расчете совокупного дохода семьи будут суммировать зарплаты, пенсии, пособия, стипендии, алименты, доходы по операциям с финансовыми инструментами и другие поступления каждого взрослого.

Эксперимент пройдет в Московской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Мера призвана обеспечить большую адресность поддержки и обеспечить комплексную оценку нуждаемости семей с детьми.