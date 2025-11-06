Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников по альянсу готовиться к «долгосрочной конфронтации» с Россией, поскольку «исходящая от нее опасность» не исчезнет с завершением конфликта на Украине.

«В обозримом будущем Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире… Они готовятся к длительной конфронтации. Мы не можем быть наивными. Мы должны быть готовы», — приводит РБК заявление Рютте, сделанное им на промышленном оборонном форуме в Румынии.

Генсек НАТО подчеркнул, что Россия «не одинока в попытках подорвать мировые правила» — она сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами.

Россия неоднократно заявляла, что НАТО нацелено на конфронтацию. Ранее президент Владимир Путин заявил, что с Россией воюют все страны альянса.