Игорь Николаев станет приглашенной звездой на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Источник:
Sibnet.ru
152 0
Игорь Николаев
Фото: © пресс-служба телеканала «Россия 1»

Певец и композитор Игорь Николаев станет специальным гостем нового выпуска вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» 7 ноября на канале «Россия».

Мэтр российской эстрады сядет за рояль и вместе с участниками исполнит свой хит «Выпьем за любовь!». После этого Николаев присоединится к экспертам на стене, чтобы оценить выступления конкурсантов. Все они представят шлягеры маэстро в новой трактовке.

«Все держится в секрете от меня: я не знаю, кто будет выступать на сцене, что именно будет исполнять. Я лишь знаю, что петь будут мои песни, поэтому каждый номер буду ждать с невероятным волнением», — цитирует Николаева пресс-служба канала «Россия».

Он добавил: «Как бы участники ни спели, главный положительный момент в том, что эти песни не забывают, что они звучат здесь и сейчас».

Создатели шоу обещают зрителям необычный выпуск. Известно, что все участники и ведущий Николай Басков наденут костюмы и платья красного цвета, и даже рояль, за который сядет композитор, будет ярко-красным.

Рэпер ST написал песню для телешоу «Победители»

Победителю этого выпуска подарят песню, написанную Николаевым. Премьера спецвыпуска шоу «Ну-ка, все вместе!» — в пятницу, в 21:30.

Культгид #Мир ТВ
