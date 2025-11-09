Более шести миллионов мужчин, по самым скромным подсчетам, скрываются от мобилизации на Украине, добровольцы закончились еще в 2022 году, пишет газета «Украинская правда» со ссылкой на документы.

Единственное официальное упоминание о количестве уклонистов на Украине нашлось в пояснительной записке к закону о скидке на штрафы при мобилизации. В документе отмечается, что данные о своем статусе не обновили более шести миллионов военнообязанных. Все эти люди скрываются от военной службы, следует из документа.

«Мобилизуются больные и слабые, потому что ежемесячно надо закрывать планы. Большинство из этих людей никогда не смогут эффективно выполнять боевые задачи. При этом у нас разгуливает армия здоровых "уклонистов"», — возмутился в разговоре с газетой один из комбригов украинской армии.

Издание отмечает, что «как бы жутко это ни звучало, но добровольцы на Украине закончились еще в 2022 году». Теперь украинским властям приходится работать с категорией военнообязанных, которые больше всего стремятся избежать службы.