Украинские дроны атаковали Волгоград

Источник:
Sibnet.ru
Волгоград подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В ночь с 5 на 6 ноября подразделения ПВО Министерства обороны России отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области, приводит пресс-служба администрации Волгоградской области слова Бочарова.

«В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по ул. Гаря Хохолова, 4 повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет», — рассказал губернатор.

В ряде районов Волгограда зафиксированы повреждения остеклений жилых домов и автомобилей. Произошло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе.

По данным Минобороны России, всего за ночь было сбито 75 украинских беспилотников, в том числе 49 — над Волгоградской областью.

