Мэром Нью-Йорка стал социалист и мусульманин

Представитель Демократической партии Зохран Мамдани выиграл выборы мэра Нью-Йорка. С победой его уже поздравил соперник — бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Новый мэр пообещал «эру политических перемен». «Нью-Йорк останется городом, построенным иммигрантами, населенным иммигрантами и управляемым иммигрантами», — заявил Мамдани.

По его словам, «если кто-то и может показать стране, преданной Дональдом Трампом, как его победить, так это город, породивший его». «И если есть способ запугать деспота, так это разрушить те самые условия, которые позволили ему аккумулировать власть», — сказал новый мэр Нью-Йорка.

С победой Мамдани поздравил главный соперник — бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Он также — член Демократической партии, но проиграл Мамдани праймериз и поэтому участвовал в выборах как независимый кандидат.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social пост со словами «и вот, начинается!» Ранее он пообещал лишить Нью-Йорк федерального финансирования в случае победы Мамдани. Глава Белого дома считает нового мэра Нью-Йорка «отъявленным коммунистом».

Новый мэр — политик с индийскими корнями, родом из Уганды. Когда ему было семь лет, его семья перебралась в Нью-Йорк. Начал заниматься политикой в 2015 году. Он представляет крайне левое (социалистическое) крыло Демократической партии.

Мамдани станет первым в истории главного города США мэром-мусульманином.