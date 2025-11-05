НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Российские ученые научились программировать срок растворения имплантов

Источник:
ScienceDirect
240 0
Растворимые импланты из магниевого сплава
Растворимые импланты из магниевого сплава
Фото: © Минобрнауки РФ

Российские ученые создали сплав для медицинских имплантов, который дольше сохраняет необходимую форму и растворяется равномерно. Это позволит избегать повторных операций.

Традиционно медики используют импланты из стали или титана, которые требуют повторного хирургического вмешательства после восстановления кости. Альтернативой им стали магниевые сплавы, импланты из которых постепенно растворяются. Но их недостатком стала слабая коррозийная стойкость и неравномерность растворения. Новый метод обработки биорезорбируемого магниевого сплава решает эту проблему.

«На долговечность образца из магниевого сплава, напечатанного на 3D-принтере, решающим образом влияет уровень остаточных механических напряжений. Чем он ниже, тем более сбалансированные коррозионные и механические свойства мы получим. Регулировать этот уровень можно с помощью заданных режимов термообработки», — цитирует издание ScienceDirect соавтора исследования Веронику Утяганову. 

Названа оптимальная для сердца длина прогулки

Исследователи подобрали такой режим термообработки, благодаря которому имплантат растворяется до 1,5 раз медленнее, это сохраняет надежную фиксацию кости до ее полного заживления. Термообработка также повысила однородность структуры имплантов и повысило их надежность.

Еще по теме
Ученые нашли новый вид жука в янтаре возрастом 37 млн лет
Почему у кошек ночью светятся глаза
Почему обычная зевота заразительна
Как ведет себя огонь в невесомости. ВИДЕО
смотреть все
Наука #Интересно
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
Новый утильсбор: что изменится для покупателей иномарок
Зеленский оценил ситуацию в Красноармейске одним словом
Обсуждение (0)
Картина дня
Мэром Нью-Йорка стал социалист и мусульманин
Президент Венесуэлы утвердил план войны с США
Раскрыта стоимость тоннеля между Россией и США
Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
39
Что на самом деле празднуют в России 4 ноября
23
Пушка М‑46 образца 1950 года хорошо показала себя в СВО. ВИДЕО
20
Пентагон начал подготовку к боевым действиям в Нигерии
14
WP назвала «Посейдон» и «Буревестник» супероружием России
14
Итальянский профессор призвал Зеленского посмотреть правде в глаза