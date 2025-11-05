Российские ученые научились программировать срок растворения имплантов

Российские ученые создали сплав для медицинских имплантов, который дольше сохраняет необходимую форму и растворяется равномерно. Это позволит избегать повторных операций.

Традиционно медики используют импланты из стали или титана, которые требуют повторного хирургического вмешательства после восстановления кости. Альтернативой им стали магниевые сплавы, импланты из которых постепенно растворяются. Но их недостатком стала слабая коррозийная стойкость и неравномерность растворения. Новый метод обработки биорезорбируемого магниевого сплава решает эту проблему.

«На долговечность образца из магниевого сплава, напечатанного на 3D-принтере, решающим образом влияет уровень остаточных механических напряжений. Чем он ниже, тем более сбалансированные коррозионные и механические свойства мы получим. Регулировать этот уровень можно с помощью заданных режимов термообработки», — цитирует издание ScienceDirect соавтора исследования Веронику Утяганову.

Исследователи подобрали такой режим термообработки, благодаря которому имплантат растворяется до 1,5 раз медленнее, это сохраняет надежную фиксацию кости до ее полного заживления. Термообработка также повысила однородность структуры имплантов и повысило их надежность.