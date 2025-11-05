НАВЕРХ

Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

Король Карл III посвящает Дэвида Бекхэма в рыцари
Фото: © @davidbeckham

Король Карл III официально посвятил бывшего капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма в рыцари, фото и видео с церемонии экс-спортсмен опубликовал в соцсетях.

Бекхэм получил титул по случаю официального дня рождения короля Карла III в июне. Официальная церемония прошла во вторник, 4 ноября, в Беркшире. Футболист удостоился звания за спортивную карьеру и за масштабную благотворительная деятельность, говорится в документе. Теперь Бекхэм имеет право на обращение «сэр», а его супруга Виктория – «леди».

«Я действительно польщен и очень благодарен за эту честь. Мне посчастливилось представлять нашу страну, и я всегда делал это с гордостью», — написал Бекхэм в Instagram (принадлежит компании Meta, объявленной экстремистской и запрещенной в России), добавив, что любит королевскую семью.

Бекхэму 50 лет. В его активе 115 матчей и 17 забитых голов в составе сборной Англии. Он выступал в составе «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «ПСЖ». В составе «красных дьяволов» полузащитник стал шестикратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов. Завершил карьеру в 2013 году.

