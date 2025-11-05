НАВЕРХ
Ученые нашли новый вид жука в янтаре возрастом 37 млн лет

Источник:
Mapress
174 0
Вымерший жук в янтаре возрастом 37 миллионов лет
Вымерший жук в янтаре возрастом 37 миллионов лет
Фото: © Минобрнауки РФ

Ученые обнаружили в кусочке балтийского янтаря возрастом 37 миллионов лет новые род и вид жука и описали его. Это третий представитель этого семейства вымерших жуков, найденный в ископаемых смолах.

Исследователи нашли уникального жука длиной около 5 миллиметров в небольшом прозрачном фрагменте балтийского янтаря с Самбийского (Калининградского) полуострова. Его отнесли к семейству Trogossitidae (жуки-темнотелки), следует из публикации журнала Mapress. 

«Проведенное исследование — это важный шаг в понимании вымершей фауны и состава экосистем эоцена Европы и эволюции жуков-темнотелок», — рассказал один из авторов исследования Виталий Алексеев.

Как майя предсказывали затмения на сотни лет вперед

Янтарь с жуком хранится в фондовой коллекции калининградского Музея янтаря. Исследованием занимались ученые Балтийского федерального университета им. И. Канта вместе с коллегами из США и Латвии.


Наука
