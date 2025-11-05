НАВЕРХ
Призыв на срочную службу стал круглогодичным

Президент Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве на срочную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Нормы вступят в силу с 1 января следующего года.

Законом предусматривается проведение медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора и заседаний призывной комиссии в течение всего календарного года. Нововведения позволят равномерно распределить нагрузку на призывные пункты.

При этом фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, как это делалось ранее.

Документ также устанавливает сроки отправки на службу для отдельных категорий россиян. Так, жителей сельской местности, занятых в полевых работах, будут отправлять для прохождения службы с 15 октября по 31 декабря, педагогических работников — с 1 мая по 15 июля, а жителей Крайнего Севера — с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Кроме того, закрепляется ряд поправок в действующее законодательство. Законом предусматривается, что дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. 

