Почему нельзя писать в сообщениях «возврат долга»

«Российская газета»
Перевод денег
Фото: © Sibnet.ru

Писать в сообщениях при банковском переводе «возврат долга» не стоит, так как человек в этом случае признает наличие заемных отношений с получателем, рассказал член Ассоциации юристов России Антон Арифулин.

«Признание долга — это не просто слова, а юридический факт, который может использоваться против вас. В суде такие фразы трактуются как признание обязательства, что закреплено в статье 203 Гражданского кодекса», — отметил эксперт в комментарии «Российской газете».

Согласно кодексу, срок исковой давности начинается заново, если должник признал долг. Даже если никакого долга не было, сама формулировка превращает обычный перевод в потенциальное доказательство займа, предупредил юрист.

По его словам, в судебной практике достаточно примеров, когда подобные комментарии становились аргументом. Перевод с пометкой «возврат долга» расценивался как подтверждение займа, а отправителю приходилось доказывать, что он просто заплатил за товар или услугу.

Кроме того, подобные комментарии могут вызвать вопросы и у банков. Система мониторинга отслеживает назначения платежей, и несоответствие между реальной покупкой и содержанием сообщения выглядит подозрительно. Банк может приостановить перевод или заблокировать счет.

Что будет, если продать банковскую карту
Экономика #Деньги
