Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

Sibnet.ru
Дик Чейни на посту вице-президента США
Дик Чейни на посту вице-президента США
Фото: soldiersmediacenter

Умер бывший вице-президент США Дик Чейни, соответствующее заявление в соцсетях обнародовала его семья. Ему было 84 года.

Причиной смерти стали осложнения пневмонии и сердечно-сосудистые заболевания, отмечается в сообщении. С 1978 по 2010 год Чейни перенес пять сердечных приступов, в 2012 году ему пересадили сердце.

Должность вице-президента Соединенных Штатов политик занимал с 2001 по 2009 год — при Джордже Буше-младшем. До этого он занимал пост главы Пентагона при Джордже Буше-старшем.

Чейни в качестве министра обороны активно участвовал в организации войны в Персидском заливе. Он также выступал за вторжение в Ирак для свержения Саддама Хуссейна в 2003 году.

