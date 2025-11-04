НАВЕРХ
Человек и космос
Человек и космос
Черная дыра отправила в космос невероятный сигнал

Источник:
Nature Astronomy
Черная дыра Стрелец А в центре Млечного пути
Фото: © SARAO

Американские ученые зафиксировали мощнейший в истории сигнал от сверхмассивной черной дыры, рекордную вспышку можно было сравнить с яркостью 10 триллионов солнц.

Момент взрыва был зафиксирован на расстоянии 10 миллиардов световых лет от Земли, что делает вспышку также самой далекой за всю историю наблюдений, говорится в статье исследователей, опубликованной Nature Astronomy.

Астрономы предполагают, что причиной вспышки стала взорвавшаяся из-за приближения к черной дыре крупная звезда. Гравитационные силы разорвали звезду на куски, породив невероятный взрыв.

Причинами подобных аномальных явлений также могут быть сбои в работе раскаленных газовых дисков, которые окружают черные дыры, или запутанные магнитные поля, отмечают исследователи.

Космос
