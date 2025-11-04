Назван самый сексуальный мужчина 2025 года. ФОТО

Британский актер Джонатан Бейли стал самым сексуальным мужчиной в мире в 2025 году по версии журнала People.

Церемония официального объявления победителя состоялась в рамках «Вечернего шоу с Джимми Фэллоном». 37-летний Бейли в ходе мероприятия отметил, что получение такой награды для него — «честь всей жизни».

Джонатан Бейли приобрел широкую известность после исполнения роли лорда Энтони Бриджертона в королевской драме от Netflix в 2020 году. Среди его последних успешных проектов — фильм «Мир юрского периода: Возрождение».

Британский актер Джонатан Бейли Фото : © People

Ежегодная номинация «Самый сексуальный мужчина года» существует с 1985 года, когда первым обладателем титула стал Мел Гибсон. В 2024 году награду получил Джон Красински, которого большинство знает по роли Джима в сериале «Офис».

Победителями премии за 40 лет становились в основном киноактеры, однако в списке также есть футболист Дэвид Бекхэм и адвокат Джон Кеннеди-младший. Брэд Питт и Джордж Клуни удостаивались титула дважды.