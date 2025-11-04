НАВЕРХ
Опровергнуто существование человечества в матрице

Journal of Holography Applications in Physics
Структура реальности указывает на невозможность существования человечества в симуляции («матрице»), соответствующие выводы обнародовала международная группа ученых.

Исследователи проанализировали, могут ли законы, управляющие Вселенной, теоретически быть воссозданы компьютерной системой, говорится в статье, опубликованной Journal of Holography Applications in Physics.

Ученые опирались на математические принципы, включая теорему Геделя о неполноте. Согласно этой теореме, в любой логической системе всегда будут истинные утверждения, которые невозможно доказать в рамках этой системы.

При этом положения теоремы можно применять для физики. Так, специалисты продемонстрировали, что невозможно описать все аспекты физической реальности с помощью вычислительной теории квантовой гравитации.

Таким образом, через вычисления нельзя получить симуляцию наблюдаемой реальности, для полного описания потребуется так называемое «неалгоритмическое понимание», которое невозможно выразить с помощью каких-либо вычислительных процессов.

