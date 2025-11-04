АвтоВАЗ освободили от налога на прибыль

АвтоВАЗ не будет платить налог на прибыль до конца 2028 года, соответствующее решение принято Самарской губернской думой.

Льгота позволит АвтоВАЗу избежать лишних заимствований, пояснил исполняющий обязанности министра промышленности Самарской области Сергей Тишин, пишет «Коммерсантъ». По его словам, это обеспечит устойчивость и развитие компании.

«Введение этой льготы даст возможность при наличии оборотных средств уйти от излишних займов и обеспечить расчеты с кооперацией, которая, напомню — 400 предприятий и 300 тысяч человек», — отметил чиновник.

Ожидается, что размер выпадающих доходов бюджета от льгот для российского автопроизводителя в 2026 году составит 133 миллиона рублей.

Стандартная ставка налога на прибыль в России в настоящее время составляет 25%. В региональный бюджет передается 17%, еще 8% — в федеральный.