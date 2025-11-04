НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Mazda лишилась права выкупа своих российских активов

Источник:
Reuters
262 1
Mazda
Фото: egm / CC BY-SA 2.0

Японский автопроизводитель Mazda стал первым из иностранных компаний, кто потерял возможность воспользоваться опционом обратного выкупа своих активов в России.

Причиной потери права выкупа активов является истечение срока давности договора, который заключался Mazda при уходе с российского рынка, пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя компании «Соллерс».

«Группа Sollers не получала никаких предложений или запросов от Mazda относительно реализации опциона, и в текущих условиях мы не видим в этом необходимости», — отметила пресс-служба Sollers.

Совместное предприятие во Владивостоке занималось выпуском легковых автомобилей Mazda. После начала конфликта на Украине японская компания передала свою долю Sollers и покинула Россию.

Перезапуск автомобильного завода во Владивостоке состоялся в 2023 году. Теперь здесь производятся автобусы под маркой Sollers.

Еще по теме
Россия запустила производство 700‑сильных автомобилей «Медведь»
Возрожденная Volga в виде Geely Atlas попала на видео
Самый знаменитый Cadillac. ФОТО
Власти Китая задумались о запрете автомобильных ручек-убийц
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Новый утильсбор: что изменится для покупателей иномарок
Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
Обсуждение (1)
Картина дня
Украина получила новую партию Storm Shadow
Раскрыта стоимость тоннеля между Россией и США
Китай стал отказываться от российской нефти
Россиянам напомнили о штрафе за прогрев двигателя во дворе
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

Captain Nemo

Значит будут грабить простое наше население,а население в очередной раз покажет свою инертность.

Uynachalnica

А че миллиардеров тут не указали, которые плачутся, что им надо помогать, так как народным достоянием...

Uynachalnica

Все идет в строгом соответствии с планом. (с)

_ASUS__

это знает что намеренно врёт скрывая первопричины событий ... на фоне уже практически свершившегося факта...