Mazda лишилась права выкупа своих российских активов

Японский автопроизводитель Mazda стал первым из иностранных компаний, кто потерял возможность воспользоваться опционом обратного выкупа своих активов в России.

Причиной потери права выкупа активов является истечение срока давности договора, который заключался Mazda при уходе с российского рынка, пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя компании «Соллерс».

«Группа Sollers не получала никаких предложений или запросов от Mazda относительно реализации опциона, и в текущих условиях мы не видим в этом необходимости», — отметила пресс-служба Sollers.

Совместное предприятие во Владивостоке занималось выпуском легковых автомобилей Mazda. После начала конфликта на Украине японская компания передала свою долю Sollers и покинула Россию.

Перезапуск автомобильного завода во Владивостоке состоялся в 2023 году. Теперь здесь производятся автобусы под маркой Sollers.