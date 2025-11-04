Россияне рекордно отдохнут на новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2026 году будут длиться 12 дней, свидетельствует утвержденный правительством производственный календарь.

Отдых продлится с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Поскольку 3 и 4 января приходятся на субботу и воскресенье, эти дни перенесены на четверг, 31 декабря 2025 года, а также пятницу, 9 января 2026 года.

Согласно данным Минтруда, новогодние каникулы в 2026 году станут самыми долгими за всю историю. В частности, это связано с тем, что власти теперь за счет переноса выходных стараются делать так, чтобы 31 декабря был выходным днем.

По действующему законодательству в России нерабочими праздничными днями являются сами новогодние каникулы (1–6 и 8 января), а также Рождество (7 января).