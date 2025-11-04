НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Россияне рекордно отдохнут на новогодние каникулы

Источник:
Sibnet.ru
92 0
Украшение новогодней елки
Фото: © Sibnet.ru

Новогодние каникулы в 2026 году будут длиться 12 дней, свидетельствует утвержденный правительством производственный календарь.

Отдых продлится с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Поскольку 3 и 4 января приходятся на субботу и воскресенье, эти дни перенесены на четверг, 31 декабря 2025 года, а также пятницу, 9 января 2026 года.

Согласно данным Минтруда, новогодние каникулы в 2026 году станут самыми долгими за всю историю. В частности, это связано с тем, что власти теперь за счет переноса выходных стараются делать так, чтобы 31 декабря был выходным днем.

По действующему законодательству в России нерабочими праздничными днями являются сами новогодние каникулы (1–6 и 8 января), а также Рождество (7 января).

Как восстановить режим сна с помощью умного дома
Еще по теме
Путин учредил два новых праздника
Минобрнауки изменит порядок удаленного поступления в вузы
Ограничения на сим-карты: как не лишиться номера
Заселяться в отели разрешили по водительским правам
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
Новый утильсбор: что изменится для покупателей иномарок
Зеленский оценил ситуацию в Красноармейске одним словом
Обсуждение (0)
Картина дня
Украина получила новую партию Storm Shadow
Раскрыта стоимость тоннеля между Россией и США
Найден способ снимать отпечатки пальцев с выпущенных пуль
Россиянам напомнили о штрафе за прогрев двигателя во дворе
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
39
Что на самом деле празднуют в России 4 ноября
37
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
23
Пушка М‑46 образца 1950 года хорошо показала себя в СВО. ВИДЕО
20
Пентагон начал подготовку к боевым действиям в Нигерии
14
Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия