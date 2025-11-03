НАВЕРХ

«Сибирь» рассталась с вратарем Луи Домингом из НХЛ

Вратарь Луи Доминг
Канадский вратарь Луи Доминг покидает «Сибирь» по семейным обстоятельствам, сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

«Сибирь» заключила однолетний контракт с 33-летним канадским голкипером в июле. На его счету был 151 матч в Национальной хоккейной лиге и показатель отраженных бросков – 90,5%. Доминг играл за «Аризону», «Тампу», «Нью-Джерси», «Ванкувер», «Калгари» и «Питтсбург». Последние два сезона голкипер провёл в системе «Рейнджерс», выступая в АХЛ за «Хартфорд».

Игру Доминга за «Сибирь» нельзя назвать удачной. Вратарь одержал одну победу, проведя в общей сложности 11 матчей.

Клуб заключил пробный контракт с вратарем Константином Волковым. В КХЛ Константин выступал за московское «Динамо», «Куньлунь Ред Стар» и «Ладу», провел 55 матчей, одержал 16 побед в основное время при проценте отраженных бросков 90.6 и коэффициенте надежности 2.57. Также на счету вратаря 6 игр на ноль.

Сейчас «Сибирь» занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции, заработав 16 баллов.

