Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита призналась, что получает пенсию в 28 тысяч рублей, но этого ей не хватает для привычной жизни.

«Я работающий пенсионер. Если бы я предполагала жить на пенсию, мне пришлось бы продать квартиру, экономить», — поделилась Лолита на премии «Золотой Граммофон», видео опубликовл телеграм-канал «Звездач».

Артистка добавила, что любит свою работу и не видит себя на пенсии. Также Лолита назвала себя хорошо зарабатывающем пенсионером, поэтому ее семья не ограничена ни в еде, ни в их потребностях.

Лолите сейчас 61 год.

Неработающие пенсионеры в Москве получают минимум 25,8 тысячи рублей. Работающие могут получать доплату до московского социального стандарта. Для этого их зарплата не должна превышать 20 тысяч рублей, а работать они должны на определенных должностях, например, в театрах, музеях, библиотеках.