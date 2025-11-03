Трамп высказался о «последней капле» в отношении России

Президент США Дональд Трамп заявил, что нет «последней капли», которая бы показала ему, что президент России Владимир Путин не готов положить конец конфликту на Украине.

«Последней капли нет. Они (обе стороны) борются… Это тяжело для обоих. Иногда нужно позволить борьбе дойти до конца», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

США не рассматривают отправку ракет Tomahawk, которые могли бы обострить отношения с Россией, на Украину, также отметил американский президент.

При этом Трамп по-прежнему уверен, что конфликт на Украине может быть урегулирован за «пару месяцев».

«Да, я думаю, что мы этого добьемся», — ответил Трамп интервью CBS News на вопрос о том, может ли, по его мнению, конфликт быть завершен в течение «пары месяцев».