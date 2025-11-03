НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Певица Елка убрала упоминание об Украине из хита «Прованс»

Источник:
Sibnet.ru
318 2
Певица Елка
Фото: © @elkasinger

Певица Ёлка изменила текст в песне «Прованс» во время выступления на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Москве. Исполнительница убрала упоминание киевского аэропорта Борисполь.

В припеве вместо строчки «завтра в 7.22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте» Ёлка спела: «завтра в 7.22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте».

Ёлка не комментировала решение изменить слова песни. На российских стриминговых сервисах композиция доступна в изначальном варианте с упоминанием Борисполя.


«Получилось нелепо. Ведь дальше „чтоб он хорошо взлетел“ — значит, героиня песни еще на земле. И, оказывается, хоть Франция — недружественная страна НАТО, Париж и Прованс не так страшны, как Борисполь», — написал журналист Леонид Парфенов в телеграм-канале.

Ёлка (настоящее имя Елизавета Иванцив) — уроженка города Ужгород на западе Украины. Творческую карьеру певица начала в 2000-х в Москве. Песня «Прованс» вышла в 2010-м году.

Еще по теме
Сын Дэвида Бекхэма запустил карьеру рок-музыканта
Девочка из Новосибирска восхитила наставников детского «Голоса»
Группа «Тату» выпустила альбом с песнями 20-летней давности
Shaman превознес Ким Чен Ына в песне
смотреть все
Культгид #Музыка #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
Названы лучшие бюджетные смартфоны
Объект 3I/ATLAS максимально сблизился с Солнцем
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Обсуждение (2)
Топ комментариев

Uynachalnica

А че миллиардеров тут не указали, которые плачутся, что им надо помогать, так как народным достоянием...

userkc

главное не про флаг и звезды, потом не летали, технологии потеряли, откуда такой мощности двигатель был...

_ASUS__

это знает что намеренно врёт скрывая первопричины событий ... на фоне уже практически свершившегося факта...

pepelmetal

Скачки на майдане с криками "русских на ножи" привели "несогласных" к десветотизации и делюдизации страны...