Певица Елка убрала упоминание об Украине из хита «Прованс»

Певица Ёлка изменила текст в песне «Прованс» во время выступления на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Москве. Исполнительница убрала упоминание киевского аэропорта Борисполь.

В припеве вместо строчки «завтра в 7.22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте» Ёлка спела: «завтра в 7.22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте».

Ёлка не комментировала решение изменить слова песни. На российских стриминговых сервисах композиция доступна в изначальном варианте с упоминанием Борисполя.

«Получилось нелепо. Ведь дальше „чтоб он хорошо взлетел“ — значит, героиня песни еще на земле. И, оказывается, хоть Франция — недружественная страна НАТО, Париж и Прованс не так страшны, как Борисполь», — написал журналист Леонид Парфенов в телеграм-канале.

Ёлка (настоящее имя Елизавета Иванцив) — уроженка города Ужгород на западе Украины. Творческую карьеру певица начала в 2000-х в Москве. Песня «Прованс» вышла в 2010-м году.