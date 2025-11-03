Сериал о Петре I «Государь» выходит на Первом канале

Четырехсерийная драма «Государь», охватывающая три десятилетия жизни российского императора Петра I, стартует на Первом канале с понедельника, 3 ноября, сообщила пресс-служба канала.

Фильм расскажет об основных событиях жизни Петра: от смерти царя Федора Алексеевича до победы в Северной войне и провозглашения России империей — и людей, сформировавших мировоззрение будущего российского императора.

««Государь» – это кино, которое стремится к исторической правде», — приводит пресс-служба Первого слова режиссера Сергея Гинзбурга.

При написании сценария авторы опирались на труды историков Сергея Соловьева, Николая Павленко и Николая Устрялова и на роман Алексея Толстого «Петр Первый».

Константин Плотников («Король и Шут», «Калимба») впервые сыграл историческую роль, воплотив все этапы жизни Петра – от юности до зрелости. Актер изучал личную переписку императора, чтобы раскрыть его человеческие качества. Евгений Ткачук («Лихие», «Король и шут») предстанет в образе Александра Меншикова – ближайшего соратника царя.

«Государь» на Первом канале: 3-4 ноября в 21.35, 5-6 ноября в 22.00.