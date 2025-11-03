Минобрнауки изменит порядок удаленного поступления в вузы

Минобрнауки намерено внести изменения в порядок подачи документов в вузы абитуриентами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. Если изменения одобрят, подавать заявление онлайн разрешат только через «Госуслуги».

«Прием с использованием информационных систем образовательных организаций (сайтов вузов) приводил к большому количеству технических сбоев, а также приводил к затруднениям при подаче поступающих заявлений о приеме», — отмечается в пояснительной записке.

Ведомство намерено ограничить подачу документов онлайн только «Госуслугами» с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», исключив возможность отправлять документы через личные кабинеты на сайтах вузов.

Новые правила коснутся абитуриентов, поступающих в приемную кампанию 2026/27 года. Утвердить поправки планируется до 1 декабря текущего года.

Сейчас для абитуриентов есть четыре способа подачи документов — отнести лично, отправить почтой или курьером, через личный кабинет на сайте вуза и через «Госуслуги».