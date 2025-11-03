Банки наградят за возврат денег жертвам мошенников

Российские банки с 1 ноября 2025 года начали получать вознаграждение за возврат денег клиентам, пострадавшим от мошенников. Соответствующее поощрение ввела Национальная система платежных карт (НСПК), сообщила пресс-служба структуры.

Теперь банк, вернувший деньги пострадавшему от действий мошенников гражданину, сможет получить вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции — но не более 5 тысяч рублей за операцию.

НСПК внедрила систему межбанковского вознаграждения в рамках сервиса «Добрая воля». Через него кредитные организации могут возвращать средства пострадавшим и получать за это премию от банка, которому возвратили деньги.

Сервис «Добрая воля» запустили в конце 2023 года. Он работает через платформу диспутов и позволяет банкам-участникам договариваться и возвращать похищенные у клиентов деньги без привязки к конкретному платежу.

По данным НСПК, с момента запуска сервиса «Добрая воля» банки добровольно возвратили россиянам больше 145 миллионов рублей, украденных мошенниками.