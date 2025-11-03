Приметы 3 ноября: что можно и нельзя в Иларионов день

Иларионов день отмечается по народному календарю 3 ноября. Православные чтят сразу двух святых — Илариона Великого и Илариона Псковоезерского. С этой датой связаны разнообразные погодные приметы и традиции. Так, по снегу и закату предсказывали зиму, старались не выходить из дома, не пускать в гости незнакомцев и рассыпали на перекрестках хлебные крошки.

На Руси Иларионов день считался началом настоящей зимы. Люди верили, что если снег 3 ноября выпал уже на мерзлую землю — следующей осенью будет богатый урожай зерна. Ясный день обещал скорое похолодание, а юго-восточный ветер — потепление.

Большой снегопад на Иларионов день связывали с прекращением холодов на длительный срок. Если вечером крестьяне видели алый закат и чистое звездное небо, то ждали ясной и морозной погоды.

Многие верили, что перед приходом зимней стужи активизировалась нечистая сила, поэтому люди старались 3 ноября лишний раз без надобности не покидать свои жилища. Более того, не следовало пускать на свой порог незнакомцев.

Запрещалось поднимать что-либо с земли, а также справлять нужду в дороге, иначе был риск сильно заболеть. Также существовала необычная традиция рассыпать на Иларионов день хлебные крошки на перекрестках — как подношение душам умерших в виде птиц.