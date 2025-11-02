Пентагон начал подготовку к боевым действиям в Нигерии

Пентагон «готовится к действиям». Ранее Трамп поручил Минобороны США подготовиться к возможным военным действиям в Нигерии для уничтожения террористов, причастных к убийствам христиан

Пентагон по приказу президента США Дональда Трампа начал подготовку к боевым действиям в Нигерии по уничтожению террористов,

«Военное министерство» готовится к действиям. Либо нигерийское правительство защитит христиан, либо мы убьем исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства», — приводит РБК заявление Хегсета.

Ранее Трамп социальной сети Truth Social написал, что поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям в Нигерии для уничтожения террористов, причастных к убийствам христиан.

За день до этого президент США обратился к американским законодателям с просьбой изучить массовые убийства христиан в Нигерии, которые совершаются радикальными исламистами, и представить ему итоги этого анализа.

Правительство Нигерии заявило, что заявление о массовых убийствах тысяч христиан экстремистскими группировками не соответствует действительности.