Артемьев день: что можно и нельзя 2 ноября

Sibnet.ru
На Артемьев день запрещалось смотреть на пролетающих птиц
Фото: Veljo Runnel / CC BY-SA 3.0

Артемьев день отмечается 2 ноября по народному календарю. Христианский праздник посвящен святому Артемию Антиохийскому, жившему в IV веке. С этим днем связано множество интересных примет.

Если 2 ноября падающий снег таял на земле, предсказывалась теплая погода на несколько недель. Если же кошка в этот день спала клубком и прятала нос — ждали скорые холода.

Обильный иней на деревьях обещал ясный день, а низко стелящийся из трубы дым — осадки. Если 2 ноября люди слышали громкое карканье вороны, что ожидали ненастье. Считалось, что какая погода стоит в этот день — такая будет и в апреле.

Крестьяне в этот день обязательно квасили капусту. Хозяйки на 2 ноября варили щи и готовили голубцы, а вечером в гости звали соседей и родственников. Их угощали пирогами с капустой и яйцом. Картофель на столе на Артемьев день был под запретом.

Также нельзя было 2 ноября вытряхивать подушки, иначе вместе с пылью исчезнут счастье и удача. Еще на Артемьев день запрещалось устраивать свадьбы затевать ссоры и смотреть на пролетающих птиц.

