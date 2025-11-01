Банки ужесточат процедуры идентификации клиентов

Банк России порекомендовал кредитным организациям усилить контроль за процедурой идентификации, чтобы эффективнее противодействовать дропперам, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.

«Банкам следует так выстроить работу, чтобы активировать платежные карты, оформляемые в рамках зарплатных проектов, мог только их настоящий владелец после завершения процедуры идентификации», — отметил регулятор.

Так, кредитной организации, которая привлекает новых клиентов и открывает им карты с помощью посредника, надо убедиться, что для каждого клиента оформлены все необходимые документы и нет подлога.

Кроме того, в рекомендациях Банка России предлагается перепроверять с помощью систем фотовидеофиксации факт личного присутствия человека, на имя которого открывается банковский счет.

Дропперы — лица, принимающие на свои счета денежные средства и передающие их третьей стороне за вознаграждение. При этом такие деньги обычно носят криминальный характер. Дроппер за свои действия может попасть под несколько статей уголовного кодекса.

Летом 2025 года вступил в силу новый закон № 176-ФЗ, который ужесточил ответственность для дропперов. В частности, за проведение операций по указанию третьих лиц и добровольную передачу данных своего банковского счета им может грозить до трех лет колонии.