НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Банки ужесточат процедуры идентификации клиентов

Источник:
Sibnet.ru
112 0

Банк России порекомендовал кредитным организациям усилить контроль за процедурой идентификации, чтобы эффективнее противодействовать дропперам, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.

«Банкам следует так выстроить работу, чтобы активировать платежные карты, оформляемые в рамках зарплатных проектов, мог только их настоящий владелец после завершения процедуры идентификации», — отметил регулятор.

Так, кредитной организации, которая привлекает новых клиентов и открывает им карты с помощью посредника, надо убедиться, что для каждого клиента оформлены все необходимые документы и нет подлога.

Кроме того, в рекомендациях Банка России предлагается перепроверять с помощью систем фотовидеофиксации факт личного присутствия человека, на имя которого открывается банковский счет.

Дропперы — лица, принимающие на свои счета денежные средства и передающие их третьей стороне за вознаграждение. При этом такие деньги обычно носят криминальный характер. Дроппер за свои действия может попасть под несколько статей уголовного кодекса.

Летом 2025 года вступил в силу новый закон № 176-ФЗ, который ужесточил ответственность для дропперов. В частности, за проведение операций по указанию третьих лиц и добровольную передачу данных своего банковского счета им может грозить до трех лет колонии.

Чем опасна публикация фотографий с отдыха
Еще по теме
Новый утильсбор: что изменится для покупателей иномарок
Россиянам остался месяц на уплату имущественных налогов
Россияне вернули банкам рекордное количество мелочи
Убыток «Почты России» в 2025 году вырос в 2,2 раза
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Произошел беспрецедентный сбой VPN-сервисов
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
«Буревестник»: Россия испытала научно-фантастическую ракету
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
36
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
29
Кремль счел тревожными данные о вводе на Украину французских войск
20
«Буревестник»: Россия испытала научно-фантастическую ракету
16
Мax установили 50 миллионов пользователей
15
Трамп пригрозил подлодкой в ответ на испытания «Буревестника»