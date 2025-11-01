НАВЕРХ
Представлен самый компактный дистрибутив Windows 7

Sibnet.ru
Энтузиаст под ником Xeno в соцсети X представил самый маленький дистрибутив Windows 7, который весит всего 69 мегабайт.

Урезанная до такого размера операционная система способна полноценно загружаться, однако в ней не работают базовые приложения, так как разработчик удалил почти все системные компоненты.

Инсталляционный пакет экспериментальной системы включает всего 295 файлов, из которых около десятка — это лог-файлы. Скачать самую маленькую Windows 7 можно на портале Archive.org.

Несмотря на то, что сборка фактически непригодна для повседневного использования, пользователи заинтересовались экспериментом. В частности, они предложили автору создать упрощенную, но рабочую версию Windows 7.

Xeno отметил, что в дальнейшем он может представить улучшенную версию компактной сборки, которая будет способна запускать старые игры и классические приложения. Кроме этого, он собирается провести аналогичный эксперимент с Windows 11.

