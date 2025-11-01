НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россиянам остался месяц на уплату имущественных налогов

Источник:
Sibnet.ru
144 0
Сайт налоговой службы
Фото: © Sibnet.ru

Владельцы недвижимости, транспортных средств и земельных участков должны заплатить налог на имущество до 1 декабря 2025 года, напомнила Федеральная налоговая служба.

Подавать налоговую декларацию физическим лицам при этом не нужно, так как налоговая инспекция сама рассчитает сумму налога и направит уведомление собственникам по почте или в электронном виде — в личный кабинет налогоплательщика на «Госуслугах».

Уведомление содержит информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году.

Также в этом году банковским вкладчикам впервые придет налог на доходы по вкладам, если общая сумма полученных за 2024 год процентов превышает 210 тысяч рублей. Налог взимается с суммы, превышающей пороговое значение. Этот налог также необходимо уплатить до 1 декабря.

Уплатить имущественные налоги можно через личный кабинет на сайте ФНС, в мобильном приложении «Налоги ФЛ», через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Что делать, если пришла неверная сумма налога
Еще по теме
Банки ужесточат процедуры идентификации клиентов
Новый утильсбор: что изменится для покупателей иномарок
Россияне вернули банкам рекордное количество мелочи
Убыток «Почты России» в 2025 году вырос в 2,2 раза
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Произошел беспрецедентный сбой VPN-сервисов
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
«Буревестник»: Россия испытала научно-фантастическую ракету
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Обсуждение (0)
Картина дня
СМИ узнали о подготовке на Украине обвинений против Зеленского
Банки ужесточат процедуры идентификации клиентов
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Су‑35С назвали самым результативным истребителем
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

-Керя-

Опять Россияне виноваты в инфляции! И ни слова одорожании бензина и электроэнергии...

Удавиков

сразу понятно, что барышня представляет интересы кучки барыг

Удавиков

Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров в 2024 году, поднявшись на четвертое место...

DADMAL

Не ну это уже наглость ркн достала в конец обнаглели может уже их кто не будь заблокирует раз и на всегда.