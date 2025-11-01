Россиянам остался месяц на уплату имущественных налогов

Владельцы недвижимости, транспортных средств и земельных участков должны заплатить налог на имущество до 1 декабря 2025 года, напомнила Федеральная налоговая служба.

Подавать налоговую декларацию физическим лицам при этом не нужно, так как налоговая инспекция сама рассчитает сумму налога и направит уведомление собственникам по почте или в электронном виде — в личный кабинет налогоплательщика на «Госуслугах».

Уведомление содержит информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году.

Также в этом году банковским вкладчикам впервые придет налог на доходы по вкладам, если общая сумма полученных за 2024 год процентов превышает 210 тысяч рублей. Налог взимается с суммы, превышающей пороговое значение. Этот налог также необходимо уплатить до 1 декабря.

Уплатить имущественные налоги можно через личный кабинет на сайте ФНС, в мобильном приложении «Налоги ФЛ», через личный кабинет на портале «Госуслуги».