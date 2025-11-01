НАВЕРХ
Россияне вернули банкам рекордное количество мелочи

Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Россияне в ходе акции «Монетная неделя» вернули в оборот рекордные 250 тонн мелочи, сообщил Центробанк России в своем телеграм-канале.

Всего граждане сдали банкам более 56 миллионов монет на сумму 245 миллионов рублей, отмечается в сообщении. Это максимальный результат с 2023 года, когда прошла первая «Монетная неделя».

Всего в ходе пяти акций россияне вернули в пользование более 215 миллионов монет. Их общая сумма составляет почти 956 миллионов рублей, а вес — более 962 тонн. Регулятор уточнил, что данная сумма соразмерна выдачам кассового центра ЦБ банкам в течение года.

«Монетная неделя» проходила с 22 сентября по 4 октября. В рамках акции гражданам можно было обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги в любом участвующем в акции банке или магазине.

Экономика #Деньги
