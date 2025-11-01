Похищенные из Лувра ценности нашлись в даркнете

Похитители ценностей из Лувра пытались продать их в даркнете сообщил гендиректор израильской CGI Group Цвика Наве. По его словам, преступники хотели получить за украденные сокровища несколько десятков миллионов евро.

Через пять дней после ограбления CGI получила зашифрованное сообщение через свой сайт от человека, который назвался представителем похитителей. Он предложил обсудить продажу драгоценностей в даркнете, уточнил Наве в комментарии Ynet.

Ранее CGI Group была нанята анонимным лицом для поиска грабителей и похищенных ими драгоценностей. Специалисты провели переговоры и убедились, что у вышедших на контакт были по крайней мере некоторые из пропавших из Лувра драгоценностей.

Компания незамедлительно передала информацию клиенту, а тот уведомил руководство Лувра. Однако никакой реакции не последовало, грабители перестали выходить на связь. Наве отметил, что в результате Лувр упустил реальную возможность вернуть драгоценности.

Музей подвергся дерзкому ограблению 19 октября. Воры проникли в музей через окно и взломали витрины Галереи Аполлона. Лувр в результате лишился девяти бесценных предметов из французской императорской ювелирной коллекции.