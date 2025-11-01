НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Похищенные из Лувра ценности нашлись в даркнете

Источник:
Ynet
228 1

Похитители ценностей из Лувра пытались продать их в даркнете сообщил гендиректор израильской CGI Group Цвика Наве. По его словам, преступники хотели получить за украденные сокровища несколько десятков миллионов евро.

Через пять дней после ограбления CGI получила зашифрованное сообщение через свой сайт от человека, который назвался представителем похитителей. Он предложил обсудить продажу драгоценностей в даркнете, уточнил Наве в комментарии Ynet.

Ранее CGI Group была нанята анонимным лицом для поиска грабителей и похищенных ими драгоценностей. Специалисты провели переговоры и убедились, что у вышедших на контакт были по крайней мере некоторые из пропавших из Лувра драгоценностей.

Компания незамедлительно передала информацию клиенту, а тот уведомил руководство Лувра. Однако никакой реакции не последовало, грабители перестали выходить на связь. Наве отметил, что в результате Лувр упустил реальную возможность вернуть драгоценности.

Музей подвергся дерзкому ограблению 19 октября. Воры проникли в музей через окно и взломали витрины Галереи Аполлона. Лувр в результате лишился девяти бесценных предметов из французской императорской ювелирной коллекции. 

Еще по теме
Житель Приморья за двухнедельный шпионаж получил 15 лет
Пять лет чиновники в Хакасии воровали деньги на несуществующих сирот
Почему полезно молчать в трубку
РКН сообщил о блокировке Telegram и Whatsapp в ряде регионов
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Произошел беспрецедентный сбой VPN-сервисов
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
«Буревестник»: Россия испытала научно-фантастическую ракету
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

-Керя-

Опять Россияне виноваты в инфляции! И ни слова одорожании бензина и электроэнергии...

Удавиков

сразу понятно, что барышня представляет интересы кучки барыг

Удавиков

Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров в 2024 году, поднявшись на четвертое место...

Uynachalnica

Кому тут из местных зарплату немерено поднимали?