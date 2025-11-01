Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет

Межзвездный объект 3I/ATLAS стал заметно ярче и начал отсвечивать синим, хотя на первых снимках был красным, сообщил в своем блоге астрофизик Гарвардского университета Авраам Леб, изучивший его свежие снимки.
«Данные показывают быстрый рост яркости 3I/ATLAS, масштабирующийся обратно пропорционально расстоянию от Солнца до степени -7,5 (±1)», — отметил исследователь.
3I/ATLAS 29 октября достиг перигелия — ближайшей к Солнцу точки орбиты. Это сделано объект временно невидимым с Земли для большинства приборов. Наблюдать за ним сейчас могут только спутники STEREO-A, SOHO и GOES-19.
Леб отметил, что причина быстрого увеличения яркости 3I/ATLAS остается неясной, зафиксированный процесс значительно превышает скорость увеличения яркости большинства комет облака Оорта на аналогичных расстояниях от Солнца.
Астроном также указал на аномальное свечение, которое наблюдается на расстоянии порядка 300 тысяч километров вокруг 3I/ATLAS. По оценке исследователя, размеры объекта слишком велики для кометы, а в его составе высокое содержание никеля по сравнению с железом.
3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года и классифицирован как комета межзвездного происхождения. Это третий известный подобный объект, пролетевший через Солнечную систему, после Оумуамуа и кометы 2I/Борисова. Леб допускает, что объект может быть искусственным.
Ожидается, что после прохождения перигелия 3I/ATLAS вновь появится на небе в середине ноября 2025 года. Максимальное сближение с Землей произойдет 19 декабря.