Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет

Межзвездный объект 3I/ATLAS стал заметно ярче и начал отсвечивать синим, хотя на первых снимках был красным, сообщил в своем блоге астрофизик Гарвардского университета Авраам Леб, изучивший его свежие снимки.

«Данные показывают быстрый рост яркости 3I/ATLAS, масштабирующийся обратно пропорционально расстоянию от Солнца до степени -7,5 (±1)», — отметил исследователь.

3I/ATLAS 29 октября достиг перигелия — ближайшей к Солнцу точки орбиты. Это сделано объект временно невидимым с Земли для большинства приборов. Наблюдать за ним сейчас могут только спутники STEREO-A, SOHO и GOES-19.

Леб отметил, что причина быстрого увеличения яркости 3I/ATLAS остается неясной, зафиксированный процесс значительно превышает скорость увеличения яркости большинства комет облака Оорта на аналогичных расстояниях от Солнца.

Текущее расположение 3I/ATLAS в Солнечной системе Фото : © 3iatlas.com

Астроном также указал на аномальное свечение, которое наблюдается на расстоянии порядка 300 тысяч километров вокруг 3I/ATLAS. По оценке исследователя, размеры объекта слишком велики для кометы, а в его составе высокое содержание никеля по сравнению с железом.

3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года и классифицирован как комета межзвездного происхождения. Это третий известный подобный объект, пролетевший через Солнечную систему, после Оумуамуа и кометы 2I/Борисова. Леб допускает, что объект может быть искусственным.

Ожидается, что после прохождения перигелия 3I/ATLAS вновь появится на небе в середине ноября 2025 года. Максимальное сближение с Землей произойдет 19 декабря.