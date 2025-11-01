Telegram добавил вход в аккаунт по электронной почте

Telegram на фоне проблем с регистрацией в мессенджере добавил возможность входить в аккаунт с помощью электронной почты. Добавить адрес электронной почты можно в разделе «Конфиденциальность» в настройках мессенджера.

Чтобы активировать возможность, необходимо воспользоваться пунктом в настройках «Почта для входа», пишет «Код Дурова». Лучше всего для этого подойдет Gmail от Google, порекомендовало издание.

Если в настройках Telegram нет возможности добавить электронную почту, можно сделать это принудительно. Для этого необходимо войти в свой аккаунт с нескольких устройств. Для этого можно использовать второй телефон, компьютер или планшет.

«Код для авторизации вам будет приходить на все устройства, где уже был выполнен вход в аккаунт ранее. Telegram будет вместо отправки SMS-кодов присылать код для входа на другие активные устройства», — пишет издание.

Далее следует установить или сбросить (если он уже есть) облачный пароль. Для этого нужно открыть раздел «Конфиденциальность» в настройках и установить пароль, который потребуется для входа в аккаунт помимо авторизации через СМС-код.

Затем останется добавить адрес электронной почты для получения кодов авторизации. После выполнения данного шага в настройках конфиденциальности должен появиться новый пункт «Почта для входа».

Какая почта подойдет

При этом есть важный нюанс — это должна быть другая почта, которая не используется для сброса двухфакторной аутентификации (облачного пароля). Лучше всего использовать иностранный email.

Ранее новым российским пользователям Telegram и WhatsApp перестали поступать СМС и звонки. Отправку сообщений с кодом авторизации мессенджеров российские операторы ограничили по требованию Роскомнадзора.