Су‑5С назвали самым результативным истребителем

Истребитель Су-35С
Фото: © «Ростех»

Российский самолет Су-35С стал самым результативным современным истребителем в мире, способным выполнить практически любую задач, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех»

Госкорпорация передала Министерству обороны новые Су-35С в рамках гособоронзаказа. «Мы нарастили темпы поставок современных боевых самолетов в интересах Минобороны. Это касается и Су-35С – на сегодняшний день самого результативного современного истребителя в мире», — сказано в сообщении.

На счету этих машин множество уничтоженных воздушных целей противника. По словам военных, Су-35С зарекомендовал себя как надежный комплекс, способный выполнить практически любую задачу, поставленную в ходе СВО перед оперативно-тактической авиацией.

Су-35С — сверхманевренный истребитель поколения 4++, построенный с использованием отдельных технологий 5-го поколения. Он оснащен новым комплексом авионики, РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.

На самолет установлены двигатели с управляемым вектором тяги, он развивает скорость до 2,5 тысячи километров в час и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки.

