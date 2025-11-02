НАВЕРХ
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мясные полуфабрикаты

Sibnet.ru
Пельмени
Фото: © Sibnet.ru

Покупатели при выборе мясных полуфабрикатов должны обращать внимание на их внешний вид и соответствие указанных на этикетке условий хранения фактическим, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«При покупке мясных полуфабрикатов в первую очередь необходимо обратить внимание на внешний вид продукта. Упаковка должна быть целой, герметичной и без внешних дефектов. Форма полуфабриката должна соответствовать традиционному виду продукта, быть без следов деформации и повторного замораживания, заветривания», — рассказали в ведомстве.

Этикетка должна быть на русском языке и легко читаемой. На ней производитель обязан указывать всю важную информацию о продукте: наименование, состав, массу, срок годности, условия хранения, сведения о производителе, а также показатели пищевой ценности.

При хранении и реализации мясных полуфабрикатов должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. При покупке нужно обращать внимание на соответствие условий хранения, указанных на этикетке, фактическим, отметили в Роспотребнадзоре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак выбрать хорошую светодиодную лампочку

Ни в коем случае не следует покупать продукты у случайных продавцов. Мясные полуфабрикаты требуют специальных условий хранения, поэтому приобретать их стоит только в магазинах, оснащенных холодильным оборудованием.

Покупатель может потребовать документы о происхождении и качестве мясных полуфабрикатов при возникновении каких-либо сомнений, указали в ведомстве.

