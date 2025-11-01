СМИ узнали о подготовке на Украине обвинений против Зеленского

Украинская оппозиция намерена выдвинуть против президента Владимира Зеленского обвинения в провале энергетической безопасности Украины, сообщил со ссылкой на источники обозреватель журнала Politico Джейми Деттмер.

«Оппозиция собирается обвинить Зеленского в подрыве безопасности Украины и заявить, что он должен был заранее предусмотреть меры предосторожности, чтобы не допустить длительных отключений электроэнергии», — рассказал один из источников.

В украинской оппозиции считают, что Зеленский и его окружение страны использует законодательство для «запугивания оппонентов», которых обвиняют в коррупции или связях с Россией.

Депутат от партии «Европейская солидарность» Николай Княжицкий прогнозирует, что такая практика будет только усиливаться по мере подготовки администрации президента к возможным выборам в случае прекращения огня.

Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что коалиция оппозиционных активистов и политиков, работает над ослаблением позиций Зеленского, используя его слабости в отношении вопроса коррупции и проблем с армией.

Массовые многочасовые отключения света начались в нескольких регионах Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти заявили о повреждениях энергетических сетей и коммунальных систем.